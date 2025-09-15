Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У кейса AirPods Pro 3 на шесть часов меньше заряда, чем у кейса AirPods Pro 2

У кейса AirPods Pro 3 на шесть часов меньше заряда, чем у кейса AirPods Pro 2
Комментарии

В свете выхода AirPods Pro 3, у которых в комплекте не будет даже кабеля для зарядки, пользователи выяснили, что зарядный кейс для наушников держит только до 24 часов зарядки — это на шесть часов меньше, чем у кейса AirPods Pro 2, который держит до 30 часов зарядки гарнитуры.

Сама Apple никак не комментировала снижение объёма заряда, но пользователи предположили, что это связано с изменением размеров наушников и появлением новых чипов внутри кейса, которые заняли больше пространства, и пришлось сократить объём заряда.

При этом сами AirPods Pro 3, напомним, держат заряд дольше, чем их предшественники AirPods Pro 2 — при полном шумоподавлении новинки сможет работать до восьми часов, тогда как прошлая модель только до шести часов.

Все про новые наушники
Новая техника Apple: наушники AirPods 3 Pro и часы Apple Watch Series 11, SE3 и Ultra 3
Новая техника Apple: наушники AirPods 3 Pro и часы Apple Watch Series 11, SE3 и Ultra 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android