У кейса AirPods Pro 3 на шесть часов меньше заряда, чем у кейса AirPods Pro 2

В свете выхода AirPods Pro 3, у которых в комплекте не будет даже кабеля для зарядки, пользователи выяснили, что зарядный кейс для наушников держит только до 24 часов зарядки — это на шесть часов меньше, чем у кейса AirPods Pro 2, который держит до 30 часов зарядки гарнитуры.
Сама Apple никак не комментировала снижение объёма заряда, но пользователи предположили, что это связано с изменением размеров наушников и появлением новых чипов внутри кейса, которые заняли больше пространства, и пришлось сократить объём заряда.
При этом сами AirPods Pro 3, напомним, держат заряд дольше, чем их предшественники AirPods Pro 2 — при полном шумоподавлении новинки сможет работать до восьми часов, тогда как прошлая модель только до шести часов.