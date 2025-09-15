У кейса AirPods Pro 3 на шесть часов меньше заряда, чем у кейса AirPods Pro 2

В свете выхода AirPods Pro 3, у которых в комплекте не будет даже кабеля для зарядки, пользователи выяснили, что зарядный кейс для наушников держит только до 24 часов зарядки — это на шесть часов меньше, чем у кейса AirPods Pro 2, который держит до 30 часов зарядки гарнитуры.

Сама Apple никак не комментировала снижение объёма заряда, но пользователи предположили, что это связано с изменением размеров наушников и появлением новых чипов внутри кейса, которые заняли больше пространства, и пришлось сократить объём заряда.