HEROIC вылетела с турнира FISSURE Playground 2 по CS 2

Команда Team Liquid победила HEROIC в матче на вылет на FISSURE Playground 2 по CS 2. Результат матча — 2:1 (13:6 на Ancient, 8:13 на Dust 2 и 13:10 – на Mirage). Бывший состав Глеба gr1ks Газина вторым покинул турнир вслед за Lynn Vision Gaming.

В следующем раунде коллектив Рассела Twistzz Ван Далкена продолжит пытаться остаться в турнире. Матч на вылет формата best-of-3 пройдёт 16 сентября.

Сегодня также пройдут матчи за участие в плей-офф:

FaZe Clan vs Team Falcons (в 18:30 мск);

Aurora Gaming vs FURIA (в 21:30 мск).

FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 12 сентября. В турнире принимают участие 16 команд, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 250 000.