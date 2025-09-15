HEROIC вылетела с турнира FISSURE Playground 2 по CS 2
Поделиться
Команда Team Liquid победила HEROIC в матче на вылет на FISSURE Playground 2 по CS 2. Результат матча — 2:1 (13:6 на Ancient, 8:13 на Dust 2 и 13:10 – на Mirage). Бывший состав Глеба gr1ks Газина вторым покинул турнир вслед за Lynn Vision Gaming.
CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
15 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 1
HEROIC
В следующем раунде коллектив Рассела Twistzz Ван Далкена продолжит пытаться остаться в турнире. Матч на вылет формата best-of-3 пройдёт 16 сентября.
Сегодня также пройдут матчи за участие в плей-офф:
- FaZe Clan vs Team Falcons (в 18:30 мск);
- Aurora Gaming vs FURIA (в 21:30 мск).
FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 12 сентября. В турнире принимают участие 16 команд, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 250 000.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
18:57
-
18:38
-
18:19
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:07
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:36
-
15:26
-
15:13
-
15:06
-
14:49
-
14:44
-
14:32
-
14:11
-
13:52
-
13:32
-
13:20
-
12:53
-
12:06
-
11:57
-
11:07
-
10:12
-
09:24
-
08:57
-
08:30
-
08:06
-
07:22
-
06:43
- 14 сентября 2025
-
23:31
-
23:02
-
22:44