Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер раскритиковал звук AirPods Pro 3 — прошлая версия наушников Apple оказалась лучше

Блогер раскритиковал звук AirPods Pro 3 — прошлая версия наушников Apple оказалась лучше
Комментарии

Известный техноблогер Dave2D неожиданно оказался недоволен качеством новых наушников AirPods Pro 3 от Apple.

Получив гарнитуру на тест, он провёл слепое тестирование между Pro 3 и предыдущей версией. Оказалось, что шесть из восьми треков звучат лучше при прослушивании в AirPods Pro 2.

Фото: Dave2D

Ранее выяснилось, что зарядный кейс AirPods Pro 3 позволяет наушникам работать на 6 часов меньше — не 30, а 24. При этом сама гарнитура работает без заряда дольше.

Также в AirPods Pro 3 появится активное шумоподавление, улучшенный микрофон и живой переводчик, который в режиме реального времени сможет переводить слова собеседников на родной язык.

Материалы по теме
Новая техника Apple: наушники AirPods 3 Pro и часы Apple Watch Series 11, SE3 и Ultra 3
Новая техника Apple: наушники AirPods 3 Pro и часы Apple Watch Series 11, SE3 и Ultra 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android