Блогер раскритиковал звук AirPods Pro 3 — прошлая версия наушников Apple оказалась лучше

Известный техноблогер Dave2D неожиданно оказался недоволен качеством новых наушников AirPods Pro 3 от Apple.

Получив гарнитуру на тест, он провёл слепое тестирование между Pro 3 и предыдущей версией. Оказалось, что шесть из восьми треков звучат лучше при прослушивании в AirPods Pro 2.

Фото: Dave2D

Ранее выяснилось, что зарядный кейс AirPods Pro 3 позволяет наушникам работать на 6 часов меньше — не 30, а 24. При этом сама гарнитура работает без заряда дольше.

Также в AirPods Pro 3 появится активное шумоподавление, улучшенный микрофон и живой переводчик, который в режиме реального времени сможет переводить слова собеседников на родной язык.