«Мой компьютер лагал»: T1 столкнулась с техническими проблемами на VALORANT Champions 2025

Игроки T1 Ким Meteor Тэ-о и Кан DH Дон-хо столкнулись с серьёзными техническими сбоями во время победного для команды матча с Dragon Ranger Gaming на VALORANT Champions 2025.

Матч был полон невероятных моментов. Мой компьютер лагал, поэтому я попросил поставить игру на паузу, но мне сказали продолжать играть на первой карте с включённым отображением FPS. Вторая техническая пауза была для DH — синий экран, перезагрузка, попытка войти в игру, но войти вообще не удалось. Даже новый ПК продолжал выдавать код ошибки, и, честно говоря, игра вылетала около 10 раз. После многих попыток он наконец смог войти и перезапустить раунд, но его компьютер также начал лагать и зависать. И я вообще не мог сосредоточиться. ПК постоянно отключался.

Несмотря на проблемы с оборудованием, T1 одержала победу на обеих картах и возглавила группу D. Riot Games не прокомментировала инцидент.

Ранее на турнирах VALORANT Champions Tour, включая этап EMEA в 2025 году, уже возникали серьёзные технические трудности, приводившие к переносу матчей.

T1 и Heretics начали групповой этап VALORANT Champions 2025
