Анонс персонажа Genshin Impact 6.1 (Луна 2) — что известно про Нефер

Представлен персонаж Нефер для Genshin Impact — она выйдет в версии «Луна II»
Комментарии

Студия HoYoverse официально представила следующего играбельного персонажа Genshin Impact — девушку по имени Нефер. Судя по всему, её релиз состоится в октябре вместе с выходом версии 6.1 («Луна II»).

Ранее Нефер уже встречалась в игре в рамках основного сюжета — она занимает пост руководителя Куратория Тайн в Нод-Крае.

Ищете пропавшего кота? Или хотите выследить человека? Пытаетесь поймать преступника? Надеетесь призвать к ответу изменника? Оставьте поручение, и Кураторий тайн сделает всё, чтобы вам помочь.

Фото: Genshin Impact

В среду в Genshin Impact вышло большое обновление 6.0 «Луна I» с новыми регионом Нод-Краем и тремя новыми героями.

Для Genshin Impact вышел апдейт 6.0 с регионом Нод-Край, тремя героями и новым контентом
