Инсайдер: frozen станет игроком Natus Vincere

Инсайдер Себастьен KRL Перес сообщил, что Давид frozen Чернянский из FaZe Clan перейдёт в Natus Vincere. Вероятно, игрок заменит Ивана iM Михая.

Недавно тренер NAVI Андрей B1ad3 Городенский подписался на социальные сети Чернянского. Игроки отметили, что Городенский редко проявляет активность в соцсетях.

Возможный состав Natus Vincere:

Валерий b1t Ваховский;

Алекси Aleksib Виролайнен;

Давид frozen Чернянский;

Игорь w0nderful Жданов;

Дрин makazze Шакири.

В настоящий момент FaZe Clan выступает на FISSURE PLAYGROUND 2 по CS 2, потому изменения в составах произойдут уже после турнира, и перед StarLadder Budapest Major 2025, который пройдёт с 24 ноября по 14 декабря.