Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме «Схватка 2» Майкла Манна — съёмки пройдут в 2026 году

Съёмки приквела культового криминального фильма «Схватка» Майкла Манна пройдут в 2026 году. Об этом сообщает издание World of Reel.
После переговоров в «Схватке 2» согласился сыграть Леонардо Ди Каприо. В следующем году он также должен появиться в новом фильме Мартина Скорсезе.
Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. Теперь режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться проектом с Ди Каприо.
Оригинальный фильм «Схватка» в жанре криминальной эпической драмы вышел в 1995 году. Главные роли сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.