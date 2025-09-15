Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме «Схватка 2» Майкла Манна — съёмки пройдут в 2026 году

Съёмки приквела культового криминального фильма «Схватка» Майкла Манна пройдут в 2026 году. Об этом сообщает издание World of Reel.

После переговоров в «Схватке 2» согласился сыграть Леонардо Ди Каприо. В следующем году он также должен появиться в новом фильме Мартина Скорсезе.

Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. Теперь режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться проектом с Ди Каприо.

Оригинальный фильм «Схватка» в жанре криминальной эпической драмы вышел в 1995 году. Главные роли сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.