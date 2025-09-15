Перенос GTA 6 обсуждают в Rockstar — инсайдер Том Хендерсон

Разработчики игры GTA 6 из студии Rockstar Gaming обсуждают возможный перенос релиза на более поздний срок. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон.

На прошлой неделе он предположил, что перенос GTA 6 возможен. Теперь же Хендерсон заявляет, что в студии идут разговоры о новой дате выхода — хотя в самой студии не уверены, нужно ли это. Сам инсайдер уверен, что игра не выйдет в мае 2026 года, а разумным решением считает перенос на октябрь.

Ранее Rockstar заявляла, что точной датой выхода станет 26 мая 2026 года (в 2:00 мск). Red Dead Redemption 2 переносили дважды, однако точная дата выхода была только одна — финальная, в которую и вышла игра.