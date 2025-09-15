Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перенос GTA 6 обсуждают в Rockstar — инсайдер Том Хендерсон

Перенос GTA 6 обсуждают в Rockstar — инсайдер Том Хендерсон
Комментарии

Разработчики игры GTA 6 из студии Rockstar Gaming обсуждают возможный перенос релиза на более поздний срок. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон.

На прошлой неделе он предположил, что перенос GTA 6 возможен. Теперь же Хендерсон заявляет, что в студии идут разговоры о новой дате выхода — хотя в самой студии не уверены, нужно ли это. Сам инсайдер уверен, что игра не выйдет в мае 2026 года, а разумным решением считает перенос на октябрь.

Ранее Rockstar заявляла, что точной датой выхода станет 26 мая 2026 года (в 2:00 мск). Red Dead Redemption 2 переносили дважды, однако точная дата выхода была только одна — финальная, в которую и вышла игра.

Материалы по теме
Второй трейлер, герои, места: Rockstar раскрыла массу новых деталей GTA 6
Второй трейлер, герои, места: Rockstar раскрыла массу новых деталей GTA 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android