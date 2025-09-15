IOS 26 вышла: какие iPhone можно обновить на новую ОС
Apple выпустила iOS 26 для iPhone — обновление получили около 30 смартфонов, а исключениями из актуальной линейки стали iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые останутся на iOS 18.
Если прямо сейчас не получается обновиться, значит, серверы оказались под большой нагрузкой — стоит попробовать сделать это чуть позже.
Одной из отличительных особенностей iOS 26 стал новый визуальный дизайн — «жидкое стекло». С ним также позволили больше настроек на главном экране, включая возможность менять все кнопки на экране блокировки, упростили управление приложением «Камера» и изменили фильтрацию СМС в «Сообщениях».
Какие iPhone обновили до iOS 26
- iPhone 17 — 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone 16 — 16, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15 — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE — второе (2020) и третье поколения (2022).
