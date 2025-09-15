IOS 26 вышла: какие iPhone можно обновить на новую ОС

Apple выпустила iOS 26 для iPhone — обновление получили около 30 смартфонов, а исключениями из актуальной линейки стали iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые останутся на iOS 18.

Если прямо сейчас не получается обновиться, значит, серверы оказались под большой нагрузкой — стоит попробовать сделать это чуть позже.

Одной из отличительных особенностей iOS 26 стал новый визуальный дизайн — «жидкое стекло». С ним также позволили больше настроек на главном экране, включая возможность менять все кнопки на экране блокировки, упростили управление приложением «Камера» и изменили фильтрацию СМС в «Сообщениях».

Какие iPhone обновили до iOS 26