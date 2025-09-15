Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сидни Суини и другие — появились первые постеры эротического триллера «Горничная»

Сидни Суини и другие — появились первые постеры эротического триллера «Горничная»
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate представила постеры персонажей фильма «Горничная» — эротический триллер выйдет в декабре, в том числе и в России.

Главные роли сыграли Сидни Суини («Эйфория»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».

Постеры фильма «Горничная»

Лента основана на одноимённом романе Фриды МакФадден. По сюжету главная героиня устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семье. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Материалы по теме
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android