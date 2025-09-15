Fnatic с россиянином Chronicle и MIBR начали групповой этап VALORANT Champions 2025

15 сентября группа B начала групповой этап VALORANT Champions 2025.

В 16:00 мск начался матч между MIBR и Bilibili Gaming, который завершился со счётом 2:0 (13:2 на Haven, 13:9 на Corrode). Лучшим игроком встречи стал Эрик aspas Сантос, который закончил игру с KDA 35-17-10. Он сыграл на Neon и Waylay.

Второй поединок состоялся между Rex Regum Qeon и Fnatic, где победителем вышла европейская организация. MVP матча стал россиянин Тимофей Chronicle Хромов, который записал 44 убийства и 21 смерть, сыграв на Vyze и Breach.

17 сентября состоятся матчи за выход в плей-офф в группах A и C.

Paper Rex vs GIANTX (в 16:00 мск)

vs (в 16:00 мск) DRX vs NRG (в 19:00 мск)

Групповая стадия VALORANT Champions 2025 проходит с 12 по 22 сентября.