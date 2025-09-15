Falcons вышла в плей-офф FISSURE Playground 2 по CS 2, обыграв FaZe

В матче за выход в плей-офф FISSURE Playground 2 — CS команда Team Falcons уверенно обыграла FaZe Clan со счётом 2:0 (13:11 на Nuke, 13:6 на Dust 2).
Team Falcons первой прошла в плей-офф турнира, который пройдёт с 19 по 21 сентября. Лучшим игроком матча стал Никола NiKo Ковач с KD 36-22.
Победу в своём телеграм-канале также прокомментировал Максим kyousuke Лукин:
*** [Ужас] каждая первая игра начинается с 0 5 *** [устал] уже.
После трёх раундов статистика FaZe Clan составляет 2-1. Игровой день продолжит матч Aurora Gaming против FURIA Esports. Поединок состоится 15 сентября, начало в 21:30 мск.
FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 12 сентября. В турнире принимают участие 16 команд, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 250 000.