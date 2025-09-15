Скидки
Сериал Эйфория, 3-й сезон: дата выхода, когда выйдет

Третий сезон сериала «Эйфория» от HBO выйдет весной 2026 года
Глава компании HBO Кейси Блойс раскрыл дату выхода третьего сезона «Эйфории». По словам топ-менеджера, подростковое шоу вернётся на экраны уже весной 2026 года, спустя четыре года после финала второго сезона.

Блойс отметил, что сериал точно вернётся весной, а вот точную дату релиза авторы пока не готовы назвать. Съёмки продолжения тем временем приближаются к своему завершению.

Третий сезон «Эйфории» выйдет весной 2026 года, но у нас пока нет даты выхода.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста.

