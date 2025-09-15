Скидки
Сериал Рыцарь семи королевств по Игре престолов — точная дата выхода, когда выйдет

Сериал «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов» выйдет в январе 2026 года
Глава компании HBO Кейси Блойс раскрыл дату выхода сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу по культовой «Игре престолов» стартует уже в январе 2026 года. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала.

