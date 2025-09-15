Скидки
OverDrive: NAVI хотели frozen после мэйджора, но FaZe отказала

Аудио-версия:
Аналитик Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал слухи вокруг составов FaZe Clan и Natus Vincere по Counter-Strike 2.

NAVI хотели frozen после мэйджора вместо iM, но FaZe отказала. Получается, либо frozen хочет уйти, либо нужны деньги. Но не стоит забывать про вариант, что уйдёт rain к семье. Но я надеюсь, что у karrigan есть немного мужского и он уйдёт тренировать.

Ранее инсайдер Себастьен KRL Перес сообщил, что Давид frozen Чернянский из FaZe Clan перейдёт в Natus Vincere. Кроме того, тренер NAVI Андрей B1ad3 Городенский подписался на социальные сети Чернянского.

В настоящий момент FaZe Clan выступает на FISSURE Playground 2 по CS 2, потому изменения в составах произойдут уже после турнира и перед StarLadder Budapest Major 2025, который пройдёт с 24 ноября по 14 декабря.

«Для него нужны особенные тиммейты»: B1ad3 — об уходе s1mple из Natus Vincere
