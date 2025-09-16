Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года

Третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года
Комментарии

Глава HBO Max Кейси Блойс заявил, что третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года. Точную дату он не озвучил, назвав лишь окно премьеры, что уже неплохо.

При этом в планах HBO также выпустить и четвёртый сезон, который закончит историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов. Его даты старта, конечно же, пока нет.

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Шоу стартовало в 2022 году и получило в основном положительные отзывы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android