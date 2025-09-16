Глава HBO Max Кейси Блойс заявил, что третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года. Точную дату он не озвучил, назвав лишь окно премьеры, что уже неплохо.

При этом в планах HBO также выпустить и четвёртый сезон, который закончит историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов. Его даты старта, конечно же, пока нет.

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Шоу стартовало в 2022 году и получило в основном положительные отзывы.