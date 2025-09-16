Третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года
Глава HBO Max Кейси Блойс заявил, что третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года. Точную дату он не озвучил, назвав лишь окно премьеры, что уже неплохо.
При этом в планах HBO также выпустить и четвёртый сезон, который закончит историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов. Его даты старта, конечно же, пока нет.
«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.
Шоу стартовало в 2022 году и получило в основном положительные отзывы.
