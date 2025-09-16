Актёр Айк Баринхолц не собирается видеться с Илоном Маском, чтобы сыграть его в кино

Известно, что актёр Айк Баринхолц сыграет Илона Маска в фильме Artificial («Искусственный»). Как оказалось, для того, чтобы сыграть миллиардера, Айк не собирается встречаться с ним в жизни.

Он и так достаточно известен, чтобы понять его.

Картина расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

В фильме сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера сыграет Юра Борисов («Анора»). Ранее стало известно, что в картине также снимется Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»). Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино — автор знаменитой драмы 2024 года «Претенденты». Дата премьеры новой картины пока неизвестна.