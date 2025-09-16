Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Palworld планируют выпустить из раннего доступа в 2026 году

Palworld планируют выпустить из раннего доступа в 2026 году
Комментарии

Разработчики некогда очень популярной игры Palworld из студии Pocketpair рассказали, что планируют полноценный релиз тайтла в 2026 году. Сейчас он до сих пор в раннем доступе.

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair Palworld. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Разработчики выживалки ещё в феврале 2025 года объявляли, что её аудитория превысила 32 млн человек. Такого результата тайтлу удалось достичь за год с момента выхода: в сумму входят игроки как на ПК, так и на консолях.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Ещё тайтл есть в Game Pass. Palworld вышла в раннем доступе в январе 2024 года и стала гигантским хитом: онлайн проекта в Steam на пике популярности превысил 2 млн человек.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android