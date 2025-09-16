Появился новый постер «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном
Поделиться
Появился новый постер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. На нём можно увидеть актёра в образе своего героя, сидящего в углу ринга.
Фото: A24
Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Лента расскажет о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.
Вместе с Джонсоном в картине сыграла Эмили Блант («Тихое место»). Режиссёром выступил Бенни Сафди — постановщик получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале в этом году.
Биографический фильм выйдет в прокат уже 3 октября.
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
09:40
-
09:03
-
08:37
-
07:56
-
07:15
-
06:45
- 15 сентября 2025
-
22:40
-
22:19
-
21:30
-
21:24
-
21:02
-
20:47
-
20:07
-
20:00
-
19:32
-
19:27
-
18:57
-
18:38
-
18:19
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:07
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:36
-
15:26
-
15:13
-
15:06
-
14:49
-
14:44
-
14:32
-
14:11
-
13:52