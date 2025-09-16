Появился новый постер «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном

Появился новый постер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. На нём можно увидеть актёра в образе своего героя, сидящего в углу ринга.

Фото: A24

Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Лента расскажет о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Вместе с Джонсоном в картине сыграла Эмили Блант («Тихое место»). Режиссёром выступил Бенни Сафди — постановщик получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале в этом году.

Биографический фильм выйдет в прокат уже 3 октября.