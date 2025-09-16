Вышел полноценный трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом
Поделиться
Netflix опубликовал полноценный трейлер нового сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Новая глава посвящена Эду Гейну, которого сыграл известный актёр Чарли Ханнэм.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
«Монстр. История Эда Гейна» станет уже третьим сезоном большой антологии от Netflix. Продолжение расскажет историю одноимённого серийного убийцы, который совершал кровавые преступления в 1950-х в штате Висконсин.
Между тем Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х.
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
09:40
-
09:03
-
08:37
-
07:56
-
07:15
-
06:45
- 15 сентября 2025
-
22:40
-
22:19
-
21:30
-
21:24
-
21:02
-
20:47
-
20:07
-
20:00
-
19:32
-
19:27
-
18:57
-
18:38
-
18:19
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:07
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:36
-
15:26
-
15:13
-
15:06
-
14:49
-
14:44
-
14:32
-
14:11
-
13:52