Вышел полноценный трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом

Netflix опубликовал полноценный трейлер нового сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Новая глава посвящена Эду Гейну, которого сыграл известный актёр Чарли Ханнэм.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Монстр. История Эда Гейна» станет уже третьим сезоном большой антологии от Netflix. Продолжение расскажет историю одноимённого серийного убийцы, который совершал кровавые преступления в 1950-х в штате Висконсин.

Между тем Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х.