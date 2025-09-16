Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел полноценный трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом

Вышел полноценный трейлер сериала «Монстр. История Эда Гейна» с Чарли Ханнэмом
Комментарии

Netflix опубликовал полноценный трейлер нового сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Новая глава посвящена Эду Гейну, которого сыграл известный актёр Чарли Ханнэм.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Монстр. История Эда Гейна» станет уже третьим сезоном большой антологии от Netflix. Продолжение расскажет историю одноимённого серийного убийцы, который совершал кровавые преступления в 1950-х в штате Висконсин.

Между тем Netflix уже работает над четвёртым сезоном антологии «Монстр». Продолжение расскажет историю Лиззи Борден, которая орудовала в конце 1800-х.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android