Крис Коламбус может снять продолжение «Клуба убийств по четвергам»

Режиссёр Крис Коламбус, известный по «Гарри Поттеру» и «Один дома», рассказал, что у него есть идеи по поводу сиквела фильма «Клуб убийств по четвергам», в котором снялись в том числе Пирс Броснан и Хелен Миллер.

По словам Коламбуса, продолжение будет чётко следовать второй книге, по мотивам которой и сняли «Клуб убийств по четвергам».

Конечно, мы вернём Богдана. Мы будем максимально верны второй книге. Но опять же, мы должны учитывать тот факт, что снимаем фильм, поэтому из-за этого накладываются определённые временные ограничения.

Картина рассказывает историю четверых пожилых людей, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

«Клуб убийств по четвергам» доступен на Netflix.