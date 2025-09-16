В PS Plus добавили WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible и ещё четыре игры

Сегодня подписчики PS Plus Extra и Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Оценить файтинг WWE 2K25, Persona 5 Tactica, выживалку Green Hell, Conscript и The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» уже могут те, кто подписан на сервис.

Помимо прочего, те, у кого есть самый дорогой тариф, то есть Deluxe (или Premium в зависимости от региона), получили доступ к Legacy of Kain: Defiance.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2025 года

WWE 2K25

Persona 5 Tactica

Green Hell

Fate/Samurai Remnant

Crow Country

The Invincible

Conscript.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2025 года