Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» стартует 29 сентября

Сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» стартует 29 сентября
Комментарии

Телеканал «Пятница!» объявил, что сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» начнёт выходить 29 сентября. Главную роль в шоу исполнила блогерша и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко.

По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает трёх детей.

Вместе с Иванченко в сериале сыграли Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Ольга Саврасова («Девушки с Макаровым») и Владимир Ревякин («Дама с собачкой»). Режиссёром выступила Евгения Абдель-Фаттах («ИП Пирогова»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android