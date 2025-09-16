Сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» стартует 29 сентября
Телеканал «Пятница!» объявил, что сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» начнёт выходить 29 сентября. Главную роль в шоу исполнила блогерша и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко.
По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает трёх детей.
Вместе с Иванченко в сериале сыграли Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Ольга Саврасова («Девушки с Макаровым») и Владимир Ревякин («Дама с собачкой»). Режиссёром выступила Евгения Абдель-Фаттах («ИП Пирогова»).
