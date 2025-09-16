Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Новости» от режиссёра новых «Папиных дочек»

Начались съёмки комедии «Новости» от режиссёра новых «Папиных дочек»
Комментарии

Телеканал ТНТ объявил о старте производства сериала «Новости». Съёмки сатирической комедии займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатрах.

Сериал расскажет историю провинциальной девушки Ани, которая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала её там не ждёт. Чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе.

Режиссёром проекта выступает Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые»). Главные роли в шоу сыграют Виктория Разумовская, Владимир Курцеба («Два холма»), Софья Каштанова («Психологини»), Глеб Ромашевский («Дылды») и другие актёры.

Материалы по теме
Как начался второй сезон «Лихих»
Как начался второй сезон «Лихих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android