iOS 26 временно снижает производительность и автономность iPhone — Apple

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

15 сентября состоялся релиз iOS 26 — новой версии мобильной операционной системы от Apple. К релизу апдейта компания опубликовала небольшой гайд, в котором предупредила о возможном снижении производительности и автономности iPhone после обновления.

В Apple заявили, что после выхода крупных обновлений смартфонам необходимо какое-то время, чтобы завершить установку ПО. Это приводит к тормозам и усиленному потреблению аккумулятора.

Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное снижение автономности и производительности устройства. Это нормально, ведь ему требуется время на завершение фоновой настройки, индексацию данных и файлов для поиска, а также загрузку новых ресурсов и обновление приложений.

iOS 26 доступна на всех актуальных iPhone, начиная с iPhone SE (2020) и iPhone 11.