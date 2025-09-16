Скидки
Фильм «Мортал Комбат 2» перенесли из-за успеха «Супермена»

В конце августа студия Warner Bros. внезапно перенесла фильм «Мортал Комбат 2». Картина по культовой серии игр Mortal Kombat должна была выйти 24 октября, однако теперь премьера состоится лишь 15 мая 2026 года. Это произошло уже после выхода большого трейлера и начала рекламной кампании.

В издании Deadline раскрыли причину подобного решения. Как оказалось, оно связано с успехом недавнего «Супермена» Джеймса Ганна и хоррор-картин «Орудия» и «Пункт назначения: Узы крови». Благодаря ним студия Warner Bros. уже отбила все инвестиции в кино в 2025 году, поэтому она отложила «Мортал Комбат 2» на новый финансовый год. В самой WB пока не комментировали информацию СМИ.

В новой картине чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Главные роли в «Мортал Комбате 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

