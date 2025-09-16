Скидки
Sony выпустила PS5 Slim с уменьшенным объёмом памяти — чтобы не повышать цены

13 сентября компания Sony выпустила новую версию консоли PS5 Slim. Её основной особенностью стало уменьшенное количество встроенной памяти: вместо 1024 ГБ пользователям предлагают накопитель объёмом 825 ГБ.

Модель под кодовым номером CFI-2116 уже продаётся в Европе — сейчас она доступна в цифровой версии. Обычная PS5 Slim с дисководом всё ещё имеет стандартные 1 ТБ памяти, и пока неясно, изменится ли ситуация в будущем.

Выпуск новой модели PS5 Slim с уменьшенным количество памяти связан с попыткой Sony не поднимать стоимость гаджета спустя два года после выпуска. Сейчас консоль продаётся по цене в € 499, и сама компания не делала каких-либо громких анонсов по этому поводу. Тем временем Microsoft просто подняла цены на Xbox Series X и Series S без других изменений, чего в Sony, судя по всему, попытались избежать.

