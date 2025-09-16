Вышел трейлер комедии «Шальная императрица» про Екатерину II — премьера 4 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Шальная императрица». Историческая комедия выйдет в кинотеатрах России 4 декабря.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат Наше кино.

Лента расскажет о трёх подругах из Санкт-Петербурга, которые ради шутки проводят мистический ритуал и неожиданно вызывают в современный мир Екатерину II. Встреча с великой императрицей переворачивает их жизнь и запускает цепочку невероятных событий.

Главные роли в картине исполнили Ирина Пегова («Моё собачье дело»), Ангелина Стречина («Мистер Нокаут»), Зоя Бербер («Новогодний шеф»), Алиса Стасюк («Постучись в мою Тверь»), Кирилл Зайцев («Командир») и Фёдор Гамалея («Финист. Первый богатырь»). Режиссёром выступила Радда Новикова («Девушки с Макаровым»).