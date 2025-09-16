Уже 17 сентября состоится премьера четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу». Продолжение вновь расскажет историю телеведущей Алекс Леви, которая сталкивается с новыми этическими вопросами своей деятельности.

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов, а все серии будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 19 ноября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple