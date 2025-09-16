Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple
Уже 17 сентября состоится премьера четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу». Продолжение вновь расскажет историю телеведущей Алекс Леви, которая сталкивается с новыми этическими вопросами своей деятельности.
В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов, а все серии будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 19 ноября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|1 октября
|4-я серия
|8 октября
|5-я серия
|15 октября
|6-я серия
|22 октября
|7-я серия
|29 октября
|8-я серия
|5 ноября
|9-я серия
|12 ноября
|10-я серия
|19 ноября
