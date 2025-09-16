Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский награждён за заслуги перед культурой Польши

Польский писатель Анджей Сапковский удостоился престижной награды. Создателю «Ведьмака» вручили Золотую медаль Gloria Artis за заслуги перед культурой.

Высшую награду Министерства культуры и национального наследия Польши вручила Марта Ценковская, министр культуры и национального наследия страны. Помимо престижной награды, Сапковский также получил большой букет цветов и сфотографировался с чиновниками в полном обмундировании.

Фото: Министертство культуры Польши

В своём посте Министерство культуры назвало Сапковского не только значимым для страны писателем, но и переводчиком. Это уже вторая большая награда от ведомства: в 2012 году автор также получил Серебряную медаль за заслуги перед культурой. Уже 30 сентября в России выйдет новая книга автора — «Ведьмак: Перекрёсток воронов» про молодого Геральта.