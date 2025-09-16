Скидки
1,78 млн зрителей: The International 2025 стал самым популярным турниром с 2021 года

В Гамбурге завершился The International 2025 и стал третьим по популярности турниром в истории Dota 2. Пик прямой трансляции достигал отметки в 1,78 млн одновременных зрителей, что превысило показатели прошлого года и продолжило тенденцию роста интереса к чемпионату второй год подряд.

Финал получился драматичным: Xtreme Gaming повели в серии, но Team Falcons смогли дважды сравнять счёт и в решающей пятой карте вырвали победу, впервые завоевав Aegis of Immortal. Для обеих команд это было неожиданное достижение — Xtreme имела всего два титула уровня tier-2/3 в сезоне, а Falcons выиграли лишь один турнир перед TI.

TI14 также обошёл TI2024 по средней аудитории и общему времени просмотра. Этому способствовал новый формат группового этапа и почти двукратное увеличение числа каналов, освещавших турнир. По популярности The International 2025 уступил лишь культовым выпускам 2019 и 2021 годов.

