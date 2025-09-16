TCL выпустила флагманские телевизоры X11L с дисплеем SQD-Mini LED за 700 тысяч рублей

Китайская компания TCL представила новую линейку телевизоров X11L. В организации называют новое поколение лучшими устройствами в своём классе, предназначенное для просмотра контента в разрешении 4К.

В свежую линейку войдёт сразу три модели. Базовая получила 75-дюймовый экран с технологией SQD-Mini LED — он обойдётся в 20 тысяч юаней (около 230 тысяч рублей). Средняя модель получила 85-дюймовой дисплей за 35 тысяч юаней (около 405 тысяч рублей), а максимальная модель получила гигантскую 98-дюймовую панель стоимостью 60 тысяч юаней (около 700 тысяч рублей).

Все три модели получили 4К-дисплеи с частотой 144 Гц с пиковой яркостью до 10 000 нит и HDR-эффектом уровня более продвинутой XDR. Модель поддерживает большинство современных стандартов, включая HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced. Телевизор уже продаётся в Китае — когда он доберётся до других стран, неизвестно.