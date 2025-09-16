Фильм «Фантастическая четвёрка» от Marvel выйдет в онлайне 23 сентября

Компания Marvel раскрыла цифровую дату премьеры фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Свежий кинокомикс выйдет в онлайн-кинотеатрах уже 23 сентября — его можно будет посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и на других платформах.

Таким образом, фильм доберётся до стримингов спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок «Первые шаги» собрали около $ 518 млн, едва попав в десятку самых кассовых фильмов 2025 года.

Сюжет ленты рассказывает о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.

Главные роли в ленте исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).