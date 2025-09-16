NAVI объявили об уходе тренера TheHeartlessKing из состава по Dota 2
Natus Vincere сообщили о завершении сотрудничества с Максимом TheHeartlessKing Фадеевым, который занимал пост тренера с февраля 2025 года. Под его руководством коллектив сумел пробиться на Esports World Cup 2025, The International, а также попасть в топ-8 турнира PGL Wallachia 4.
Несмотря на успешные отборы и стабильные результаты на крупных ивентах, организация решила прекратить работу с тренером. О новом наставнике состава на момент публикации информации объявлено не было.
Текущий состав NAVI:
- Тарас gotthejuice Линников
- Артем Niku Бачкур
- Юрий pma Проц
- Бакыт Zayac Эмилжанов
- Станислав Riddys Митрошкин.
