NAVI объявили об уходе тренера TheHeartlessKing из состава по Dota 2

NAVI объявили об уходе тренера TheHeartlessKing из состава по Dota 2
Natus Vincere сообщили о завершении сотрудничества с Максимом TheHeartlessKing Фадеевым, который занимал пост тренера с февраля 2025 года. Под его руководством коллектив сумел пробиться на Esports World Cup 2025, The International, а также попасть в топ-8 турнира PGL Wallachia 4.

Несмотря на успешные отборы и стабильные результаты на крупных ивентах, организация решила прекратить работу с тренером. О новом наставнике состава на момент публикации информации объявлено не было.

Текущий состав NAVI:

  • Тарас gotthejuice Линников
  • Артем Niku Бачкур
  • Юрий pma Проц
  • Бакыт Zayac Эмилжанов
  • Станислав Riddys Митрошкин.
