NAVI объявили об уходе тренера TheHeartlessKing из состава по Dota 2

Natus Vincere сообщили о завершении сотрудничества с Максимом TheHeartlessKing Фадеевым, который занимал пост тренера с февраля 2025 года. Под его руководством коллектив сумел пробиться на Esports World Cup 2025, The International, а также попасть в топ-8 турнира PGL Wallachia 4.

Несмотря на успешные отборы и стабильные результаты на крупных ивентах, организация решила прекратить работу с тренером. О новом наставнике состава на момент публикации информации объявлено не было.

Текущий состав NAVI:

Тарас gotthejuice Линников

Артем Niku Бачкур

Юрий pma Проц

Бакыт Zayac Эмилжанов

Станислав Riddys Митрошкин.