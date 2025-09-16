Скидки
Умер актёр Роберт Редфорд, звезда «Аферы», «Трёх дней Кондора» и «Бутча Кэссиди»

16 сентября стало известно о смерти Роберта Редфорда. Знаменитому американскому актёру было 89 лет, он умер во сне. Причина гибели не раскрывается.

Роберт Редфорд больше всего известен по ролям в фильмах XX века. Артист снимался в культовом вестерне «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», фильме-ограбление «Афера», триллере «Три дня Кондора» и других картинах. В последнее время актёр исполнял роль Александра Пирса в фильмах Marvel — он появлялся в «Первом мстителе: Другая война» и «Мстителях: Финал».

Роберт Редфорд также отметился как режиссёр — его дебютная работа «Обыкновенные люди» выиграла «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру. После этого артист снял ещё девять картин, включая «Грязные игры» и «Заговорщицу».

