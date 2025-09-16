Для Assassin's Creed Shadows вышло дополнение Claws of Awaji

16 сентября состоялся релиз Claws of Awaji — первого сюжетного дополнения для Assassin's Creed Shadows. Расширение уже доступно на ПК и консолях, владельцы предзаказов на оригинальную игру получили аддон бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В Claws of Awaji главные герои Наоэ и Ясукэ отправляются на загадочный остров Авадзи. Там они планируют отыскать загадочный артефакт, сражаясь с членами смертоносного клана Сандзоку иппа.

В дополнение входит около 10 часов нового контента, включая оружие и костюмы, которые будут доступны и в оригинальной игре. Получит ли Shadows новый контент в дальнейшем, неизвестно.