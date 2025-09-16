В сентябре в Game Pass добавят COD: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades и другие игры
Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине сентября 2025 года.
В этот раз в список вошли сразу 13 проектов. Главными хитами первой половины месяца станут Call of Duty: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades, Endless Legend 2 и Deep Rock Galactic: Survivor.
Какие игры добавят в Game Pass в сентябре 2025 года
- RoadCraft (Ultimate/PC) — 16 сентября
- Deep Rock Galactic: Survivor (Ultimate/PC) — 17 сентября
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Standard/PC) — 17 сентября
- For the King 2 (Standard/PC) — 17 сентября
- Overthrown (Standard/PC) — 17 сентября
- Frostpunk 2 (Ultimate/PC) — 18 сентября
- Wobbly Life (Standard/PC) — 18 сентября
- Hades (Standard/PC) — 19 сентября
- Endless Legend 2 (PC) — 22 сентября
- Sworn (Ultimate/PC) — 23 сентября
- Peppa Pig: World Adventures (Standard/PC) — 25 сентября
- Visions of Mana (Standard/PC) — 25 сентября
- Lara Croft and the Guardian of Light (Standard/PC) — 30 сентября.
Фото: Xbox
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 сентября из Game Pass пропадут:
- Ninja Gaiden Sigma;
- Ninja Gaiden Sigma 2;
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge;
- Terra Invicta.
