Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В сентябре в Game Pass добавят COD: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades и другие игры

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине сентября 2025 года.

В этот раз в список вошли сразу 13 проектов. Главными хитами первой половины месяца станут Call of Duty: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades, Endless Legend 2 и Deep Rock Galactic: Survivor.

Какие игры добавят в Game Pass в сентябре 2025 года

RoadCraft (Ultimate/PC) — 16 сентября

(Ultimate/PC) — 16 сентября Deep Rock Galactic: Survivor (Ultimate/PC) — 17 сентября

(Ultimate/PC) — 17 сентября Call of Duty: Modern Warfare 3 (Standard/PC) — 17 сентября

(Standard/PC) — 17 сентября For the King 2 (Standard/PC) — 17 сентября

(Standard/PC) — 17 сентября Overthrown (Standard/PC) — 17 сентября

(Standard/PC) — 17 сентября Frostpunk 2 (Ultimate/PC) — 18 сентября

(Ultimate/PC) — 18 сентября Wobbly Life (Standard/PC) — 18 сентября

(Standard/PC) — 18 сентября Hades (Standard/PC) — 19 сентября

(Standard/PC) — 19 сентября Endless Legend 2 (PC) — 22 сентября

(PC) — 22 сентября Sworn (Ultimate/PC) — 23 сентября

(Ultimate/PC) — 23 сентября Peppa Pig: World Adventures (Standard/PC) — 25 сентября

(Standard/PC) — 25 сентября Visions of Mana (Standard/PC) — 25 сентября

(Standard/PC) — 25 сентября Lara Croft and the Guardian of Light (Standard/PC) — 30 сентября.

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 сентября из Game Pass пропадут:

Ninja Gaiden Sigma;

Ninja Gaiden Sigma 2;

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge;

Terra Invicta.