Virtus.pro выбила Team 3DMAX с FISSURE PLAYGROUND по CS 2

В четвёртом раунде группового этапа FISSURE PLAYGROUND 2 команда Virtus.pro одержала волевую победу над Team 3DMAX со счётом 2:1 по картам и отправила французский состав домой.

Матч начался с напряжённой борьбы на Train, где «медведи» вырвали победу — 13-11. Однако на Inferno инициативу полностью перехватили французы — 13-5 в их пользу. Всё решилось на Dust ll: Virtus.pro вновь дожала соперника со счётом 13-11 и закрыла серию.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
16 сентября 2025, вторник. 12:00 МСК
3DMAX
Окончен
1 : 2
Virtus.pro

Таким образом, Team 3DMAX завершает своё выступление на турнире. Virtus.pro выходит в пятый раунд групповой стадии и сыграет 17 сентября с соперником, имеющим статистику 2-2.

Турнир FISSURE PLAYGROUND 2 — CS проходит с 12 по 21 сентября. Участники борются за внушительный призовой фонд — $ 500 тыс.

