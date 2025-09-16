«Ему было комфортно»: Zonic — о дебюте kyousuke за Falcons в CS 2

Тренер Team Falcons Дэнни zonic Соренсен подвёл итоги неудачного дебюта обновлённого состава на IEM Cologne 2025. В интервью HLTV специалист объяснил, что команда уделила слишком много внимания адаптации новичка Максима kyousuke Лукина, из-за чего недооценила перестановки ролей других игроков:

Перед IEM Cologne у нас было всего шесть или семь дней на подготовку. Главной задачей было сделать так, чтобы kyousuke было комфортно. И в этом я ошибся. Ему действительно было комфортно, но мы как будто забыли, что NiKo и TeSeS перешли на новые для них роли.

Falcons заняли лишь 9-12-е место на турнире, не выйдя из группы. По словам тренера, лишь позже у команды появилось время для работы над тактиками и взаимодействием. Это уже принесло результат: Falcons стали третьими на Esports World Cup и вышли в плей-офф текущего FISSURE PLAYGROUND 2.

Kyousuke присоединился к коллективу в июне 2025 года.