Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Футурама, 13-й сезон (2025) — где смотреть, сколько серий, сюжет

Вышел 13-й сезон «Футурамы» — все эпизоды уже доступны
Аудио-версия:
Комментарии

16 сентября состоялась премьера сериала 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового научно-фантастического сериала уже доступно в онлайн-кинотеатре Hulu — все 10 эпизодов вышли разом.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

В новом сезоне «Футурамы» робот Бендер начнёт сходить с ума. Кроме того, главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Культовый сериал «Футурама» транслировался с 1999 по 2003 год на канале Fox Network. После этого шоу возродили ещё на пять сезонов: оно выходило с 2008 года на Comedy Central. На Hulu мультсериал снова вернулся в 2023 году, теперь стриминговый сервис планирует выпустить ещё как минимум один сезон проекта, однако и на нём авторы могут не остановиться.

Материалы по теме
Как начался второй сезон «Лихих»
Как начался второй сезон «Лихих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android