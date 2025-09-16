Скидки
«Индустрия его не ценила»: Вдова Тонни Тодда огорчена тем, что его не вспомнили на «Эмми»
Вдова известного актёра Тонни Тодда оказалась разочарована тем, что её покойный муж не был включён в сегмент In Memoriam («В память о»).

При этом Фатима Кортес Тодд признала, что не удивлена таким исходом:

У Тонни был длинный список работ на ТВ и в кино, но индустрия, которой он посвятил свою творческую жизнь, его не ценила.

Тони Тодд наиболее известен как исполнитель роли злодея из серии хорроров «Кэндимен». Также актёр играл во «Взводе», «Скале», «Пункте назначения», «Тайнах Смолвиля» и «Звёздном пути». Помимо этого, Тодд озвучивал ряд героев Dota 2, Венома в экшене «Человек-паук 2» и других персонажей игр. Прошлой осенью он ушёл из жизни.

