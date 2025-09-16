Шутер Escape from Tarkov появился в Steam — игра выйдет 15 ноября

В онлайн-магазине Steam появилась страница известного российского шутера Escape from Tarkov. Это произошло перед полноценным релизом версии 1.0 — ожидается, что 15 ноября «Тарков» наконец выйдет из беты.

Игру уже можно добавить в желаемое, при этом точная дата игры на странице не указана. Escape from Tarkov переведена на 18 языков, а сам проект разработчики описывают как «зародивший жанр экстракшен-шутеров».

Фото: Battlestate Games

Escape from Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, который находится в состоянии закрытого бета-тестирования с 2017 года. Полноценный релиз игры состоится в ноябре — чем именно будет отличаться релизная версия от текущей, пока неизвестно.