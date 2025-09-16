Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутер Escape from Tarkov появился в Steam — игра выйдет 15 ноября

Шутер Escape from Tarkov появился в Steam — игра выйдет 15 ноября
Комментарии

В онлайн-магазине Steam появилась страница известного российского шутера Escape from Tarkov. Это произошло перед полноценным релизом версии 1.0 — ожидается, что 15 ноября «Тарков» наконец выйдет из беты.

Игру уже можно добавить в желаемое, при этом точная дата игры на странице не указана. Escape from Tarkov переведена на 18 языков, а сам проект разработчики описывают как «зародивший жанр экстракшен-шутеров».

Фото: Battlestate Games

Escape from Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, который находится в состоянии закрытого бета-тестирования с 2017 года. Полноценный релиз игры состоится в ноябре — чем именно будет отличаться релизная версия от текущей, пока неизвестно.

Материалы по теме
Видео
Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа 15 ноября — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android