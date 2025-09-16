Нового героя в Dota 2 не анонсировали из-за Half-Life 3 — Valve направила силы на шутер

Аналитик Dota 2 под ником degaz рассказал, что Valve перераспределила сотрудников, чтобы уделить больше внимания разработке новой Half-Life — над ней трудится бо́льшая часть команд Dota 2 и Counter-Strike 2.

Из-за этого на The International 2025 по «Доте» впервые за много лет не анонсировали новых персонажей:

Прямо сейчас над новым шутером Valve и вправду работает бо́льшая часть команды Dota 2 и CS2. Но это не Deadlock, а новая Half-Life (она же HLX). Многие разработчики Deadlock, как мне известно, тоже временно перенесены на допиливание проекта, а потому и там тоже была достаточно большая задержка между патчами. Стадия основой разработки, судя по всему, уже подходит к концу, а следовательно, и команды разработчиков в скором времени начнут обратно рассасываться по своим проектам.

Инсайдер также сравнил ситуацию с подготовкой релиза Half-Life: Alyx:

В целом текущая ситуация очень сильно напоминает период активной разработки HL: Alyx, когда было точно такое же полное затишье у других проектов. Хоть и в этот раз есть мощная попытка уменьшить количество кранча. Остаётся только смириться и ждать.