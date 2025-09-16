Юные игроки академии Virtus.pro по CS 2 посетили FISSURE PLAYGROUND 2

Virtus.pro продолжает уделять внимание развитию молодых киберспортсменов. Двое игроков из состава VP.Future отправились в Белград, где получили ценный опыт в атмосфере крупного Tier-1 LAN-турнира.

Поездка стала для юных талантов не просто возможностью посмотреть матчи, а настоящей практикой в полевых условиях. Они наблюдали за предматчевой подготовкой команд, работой тренеров и менеджеров, а также смогли пообщаться с топовыми игроками сцены.

Игроки академии VP и m0NESY Фото: Virtus.pro

Игроки академии VP и huNter- Фото: Virtus.pro

За кулисами турнира «медвежата» сделали фото с киберспортивными звёздами, которых в будущем собираются обыгрывать. В клубе подчеркнули, что подобные инициативы будут продолжаться, ведь главная цель Virtus.pro — предоставить молодым игрокам все условия для развития и выхода на профессиональный уровень.