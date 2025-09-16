Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер Splinter Cell: Deathwatch — мультсериал по игре выйдет на Netflix уже 14 октября

Трейлер Splinter Cell: Deathwatch — мультсериал по игре выйдет на Netflix уже 14 октября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch по одноимённой серии стелс-игр. Премьера шоу состоится 14 октября.

Сюжет расскажет о том, как легендарный агент Сэм Фишер (озвучен Львом Шрайбером) возвращается на поле боя, после того как раненый молодой оперативник просит его о помощи.

Видео доступно в группе «Канобу» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Над адаптацией Tom Clancy's Splinter Cell для Netflix начали работать ещё в 2020 году. Шоураннером выступает Дерек Колстад, трудящийся над серией фильмов «Джон Уик» «Нормалом» и дилогией «Никто».

Материалы по теме
Вышел новый ролик по сериалу «Чёрный кролик» от Netflix с Джудом Лоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android