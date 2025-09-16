Трейлер Splinter Cell: Deathwatch — мультсериал по игре выйдет на Netflix уже 14 октября

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch по одноимённой серии стелс-игр. Премьера шоу состоится 14 октября.

Сюжет расскажет о том, как легендарный агент Сэм Фишер (озвучен Львом Шрайбером) возвращается на поле боя, после того как раненый молодой оперативник просит его о помощи.

Видео доступно в группе «Канобу» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Над адаптацией Tom Clancy's Splinter Cell для Netflix начали работать ещё в 2020 году. Шоураннером выступает Дерек Колстад, трудящийся над серией фильмов «Джон Уик» «Нормалом» и дилогией «Никто».