Фильм ужасов «Одно целое» вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Боди-хоррор «Одно целое» стал доступен пользователям российских стриминговых сервисов — уже сейчас ленту можно посмотреть на «Кинопоиске» и Wink, позже она появится и на других площадках.

Сюжет фильма повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу и переживать другие метаморфозы своих тел.

«Одно целое» официально вышел в России этим летом и собрал в прокате более 100 млн рублей, две недели подряд лидируя в отечественных кинотеатрах.