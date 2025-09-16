Скидки
Фильм ужасов «Одно целое» вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Фильм ужасов «Одно целое» вышел в российских онлайн-кинотеатрах
Боди-хоррор «Одно целое» стал доступен пользователям российских стриминговых сервисов — уже сейчас ленту можно посмотреть на «Кинопоиске» и Wink, позже она появится и на других площадках.

Сюжет фильма повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу и переживать другие метаморфозы своих тел.

«Одно целое» официально вышел в России этим летом и собрал в прокате более 100 млн рублей, две недели подряд лидируя в отечественных кинотеатрах.

