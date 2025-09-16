Криминальный сериал «Хирург» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр Start объявил о продлении сериала «Хирург» на второй сезон. Кинокомпания Team Films уже приступила к созданию продолжения — спустя три недели после завершения первого сезона. Даты выхода у второго сезона пока нет.

«Хирург» рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.

Главные роли в проекте исполняют Сергей Гилёв («Кентавр»), Марина Ворожищева («Оффлайн»), Вильма Кутавичюте («Отчим»), Евгений Санников («Рыжий») и другие актёры. Режиссёром продолжения выступит Теймур Джафаров.