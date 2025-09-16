Трейлер эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини — фильм выйдет в России в декабре

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер предстоящего фильма «Горничная». Эротический триллер со звездой «Эйфории» Сидни Суини выйдет в России в декабре — точная дата будет объявлена позднее.

По сюжету главная героиня устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Помимо Суини, в актёрский состав «Горничной» вошли Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».