Фильм по игре The Sims Марго Робби будет вдохновлён «Барби» и «Лего»

Фильм по игре The Sims Марго Робби будет вдохновлён «Барби» и «Лего»
Аудио-версия:
Создатели экранизации серии игр The Sims поделились первыми подробностями о проекте. Как сообщается, авторы планируют черпать вдохновение из таких хитов, как «Барби» и «Лего. Фильм».

Об этом рассказал продюсер ленты Рой Ли:

Я не могу много говорить об этом, потому что фильм будет уникальным. Это что-то вроде того, как люди спрашивали «Каким будет фильм по LEGO?» Я продюсирую его вместе с Марго Робби — наверное, где-то между «Лего» и «Барби» как раз и будет фильм «Симс».

Ранее режиссёр Кейт Херрон («Сексуальное просвещение», »Локи» и «Одни из нас») подтвердила, что фильм находится на стадии написания сценария — по её словам, команда «очень довольна» ходом работы.

Напомним, фильмом по вселенной The Sims занимается продюсерская компания Марго Робби, исполнившей главную роль в «Барби».

