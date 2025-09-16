Скидки
«M0NESY — лучший снайпер в мире»: HuNter- — об игроке Falcons CS 2

«M0NESY — лучший снайпер в мире»: HuNter- — об игроке Falcons CS 2
Капитан G2 Неманья huNter- Ковач поделился мнением о бывшем тиммейте Илье m0NESY Осипове. В интервью eScoreNews он отметил, что у российского игрока есть все шансы стать легендой CS 2:

Я бы сказал, что он — лучший снайпер в мире, у которого впереди отличная карьера. С этой точки зрения ты видишь лучшее в своей команде. Конечно, теперь всё немного иначе, однако мы стараемся изо всех сил стать лучше.

Отдельно Ковач подчеркнул вклад NiKo, который помогал не только капитану, но и всему составу, оставаясь примером лидера и опытного игрока.

Напомним, m0NESY выступал за G2 с 2021 по 2025 год и вместе с клубом выиграл ряд крупных турниров, включая IEM Katowice 2023, IEM Cologne 2023 и BLAST Premier World Final 2024.

G2 — чемпион BLAST London 2025:
G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2
